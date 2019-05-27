واع/ عملية تفتيش جنوب سامراء

2019/05/27 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

27/05/2019 21:58:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

نفذت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عملية تفتيش في حاوي الصعيوية جنوب سامراء بهدف تأمين المنطقة من داعش الإرهابي.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "قوات اللواء 88 بالحشد الشعبي وبمشاركة من قيادة عمليات سامراء والشرطة الاتحادية نفذوا، اليوم، عملية تفتيش في حاوي الصعيوية جنوب سامراء على اثر انفجار عبوة ناسفة في المنطقة المذكورة".

وأضاف، ان "العملية أسفرت عن تأمين المنطقة بالكامل وان القوة عادت من دون حادث يذكر".

ت/م.م

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