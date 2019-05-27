الحشد الشعبي يعلن تحرير مزارع اختطفه داعش في صلاح الدين

2019/05/27 | 22:09

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاثنين (27 أيار 2019)، تنفيذ عملية نوعية في محافظة صلاح الدين لتحرير أحد المزارعين المختطفين لدى داعش.

وقال الموسوي في بيان صحفي ان "قوة من قيادة عمليات قاطع ديالى ممثلة باللواء 23 وبمشاركة استخبارات القاطع نفذت عملية نوعية في قرية البو عيسى التابعة لصلاح الدين"، مبينا ان "العملية تكللت بالنجاح من خلال تحرير مزارع تم اختطافه من قبل عناصر داعش".

واضاف الموسوي، أن "داعش اختطف المزارع وآليته الزراعية قبل تحريره"، مشيراً إلى "هروب الخاطفين إلى منطقة الحاوي حيث تجري ملاحقتهم".

بغداد اليوم- البصرة

حمل رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، الاثنين (27 أيار 2019)، امري القواطع في الاجهزة الامنية مسؤولية تفشي ظاهرة سرقة الدور السكنية في البصرة .

وقال الساعدي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "امري

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين، بمقتل عنصرين من تنظيم داعش باشتباك مع أهالي قرية محررة تقع على الحدود مع محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "خلايا تابعة لتنظيم داعش اقتربت من إحدى الحاصد

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بتعرض منزل الفنانة العراقية سولاف الى هجوم برمانة يدوية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "منزل الفنانة سولاف الواقع في شارع المغرب شمال العاصمة تعرض مساء اليوم الى هجوم برمانة يدوية دون احداث أي

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