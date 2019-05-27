2019/05/27 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحقق ميدالية ذهبية عبر لاعب المنتخب الوطني بالمواي تاي احمد فيصل في بطولة زايد الرمضانية للألعاب الرياضية

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