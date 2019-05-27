إعفاء مدير شرطة النجف من منصبه

2019/05/27 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​

في قرار إداري من وزارة الداخلية، تم إعفاء مدير شرطة محافظة النجف، اللواء علاء غريب.

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