2019/05/27 | 22:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعفاء مدير شرطة النجف من منصبه ) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في قرار إداري من وزارة الداخلية، تم إعفاء مدير شرطة محافظة النجف، اللواء علاء غريب.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعفاء مدير شرطة النجف من منصبه ) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعفاء مدير شرطة النجف من منصبه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).