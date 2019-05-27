"ديلي بيست": أدلة الإدارة الأمريكية بوجود تهديد إيراني مبالغ فيه

2019/05/27 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الكاتب آدم راونسلي في تقرير له على الموقع إن صور الأقمار الاصطناعية التي قيل إنها رصدت وجود صواريخ إيرانية محملة على قوارب لا تبين سلوكا عدوانياً لإيران مثلما زعم مسؤولون بالإدارة الأميركية.وأوضح الكاتب أن الخبراء الخارجيين لديهم شكوك حول مدى صحة الأدلة المتعلقة بوجود نشاط صاروخي. انتهى.ص.هـ.ح.

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