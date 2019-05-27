مجلس ديالى: تواجد الحشد عامل استراتيجي ومهم لإنهاء نشاط داعش بالمحافظة

2019/05/27 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد مجلس محافظة ديالى، الاثنين، بالخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الحشد الشعبي في مواجهة الخلايا النائمة والعصابات الإرهابية، مشيرا إلى أ تواجد الحشد في المشهد الأمني عامل استراتيجي ومهم لإنهاء نشاط "داعش" الموجود في المحافظة.وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس صادق الحسيني، في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "الحشد ...

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