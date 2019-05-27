الحشد والشرطة ينفذان عملية تفتيش جنوب سامراء

2019/05/27 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الاثنين، عملية تفتيش في حاوي الصعيوية جنوب سامراء بهدف تأمين المنطقة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 88 بالحشد الشعبي وبمشاركة من قيادة عمليات سامراء والشرطة الاتحادية نفذوا، اليوم، عملية تفتيش في حاوي الصعيوية جنوب سامراء على اثر انفجار عبوة ناسفة في المنطقة المذكورة.وأضاف، ...

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