رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير الاتصالات سبل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي

2019/05/27 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،، مع وزير الاتصالات الدكتور نعيم الربيعي سبل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ” ان الحلبوسي استقبل اليوم في مكتبه وزير الاتصالات ، وبحث اللقاء وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، وأهمية الأجيال المتقدمة من خدمات الاتصالات، والحفاظ على أمن […]

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