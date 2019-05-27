2019/05/27 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية اليوم الاثنين إن صاروخا إسرائيليا أصاب محافظة القنيطرة مما أدى إلى وقوع جرحى وإصابة آلية عسكرية.وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار اليوم الاثنين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسرائيل تقصف محافظة القنيطرة السورية وكالة خطوة برس.

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