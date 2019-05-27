2019/05/27 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرحددت حكومة إقليم كردستان، اليوم الإثنين 27 آيار/مايو، أيام إجازة عيد الفطر المقبل، وفيما تعهدت بدفع رواتب الموظفين قبل حلوله، "أشادت" برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

حددت حكومة كردستان عطلة عيد الفطر المقبل بسبعة أيام تبدأ من الثاني من حزيران/يونيو المقبل

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة سفين دزيي، في بيان له، إن "عطلة العيد ستبدأ يوم الأحد 2 حزيران/يونيو وتستمر حتى يوم السبت 8 حزيران/يونيو، ليبدأ الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات الإقليم يوم الأحد التاسع من ذات الشهر".

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بدوره، أعلن وزير المالية في حكومة الإقليم، ريباز حملان، عزم وزارته توزيع رواتب موظفي الإقليم قبل حلول عطلة عيد الفطر، أسوة بالحكومة الاتحادية، ولن تؤخرها على الإطلاق، مبينًا أن قيمة رواتب الموظفين شهريًا تبلغ 88 مليار دينار.

قال حملان خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم في أربيل، إن "علاقاتنا مع الحكومة العراقية جيدة جدًا والسيد رئيس الوزراء العراقي يؤدي دورًا إيجابيًا ووطنيًا للغاية، واستطاع الحفاظ على التوازن السياسي..



نحن نقدم شكرنا له باسم حكومة إقليم كردستان".

بين الوزير الكردي، أن "بغداد أرسلت 9 رواتب لموظفينا خلال عام 2018، بمبلغ قدره تريليونين و857 مليار دينار"، موضحًا أن "حكومة إقليم كردستان دفعت 6 تريليونات و 475 مليار دينار لرواتب الموظفين خلال 9 أشهر من العام الماضي".

وأضاف، أن "بغداد أرسلت رواتب خمسة أشهر في العام الحالي بمبلغ تريليونين و262 مليار دينار، فيما أضافت حكومة إقليم كوردستان 1 تريليون و831 مليار دينار عليها لدفع الرواتب"، متعهدًا "بمواصلة دفع رواتب الموظفين مرة كل 30 يومًا".

كما بين حملان، أن "التصريحات التي تتحدث عن إرسال بغداد رواتب البيشمركة لـ4 أشهر وإحجام حكومة الإقليم عن دفعها غير صحيحة"، مؤكدًا أن "الحكومة المركزية لم تدفع شيئًا من مستحقات البيشمركة حتى الآن".

أكد الوزير أيضًا، أن حكومة الإقليم تدفع المستحقات المتراكمة للمقاولين المحليين والدوليين من أموال العائدات النفطية والإيرادات الداخلية الأخرى، "حيث قامت وزارة الثروات الطبيعية بدفع 200 مليون دينار إلى جانب 35 مليون دولار إلينا بشكل شهري لهذا الغرض"، متهمًا البعض "بتقديم تصريحات غير صحيحة لتضليل المواطنين من أجل تحقيق أهداف سياسية".

وقال حملان، إن "وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان وبسبب قطع الحكومة العراقية حصة الإقليم من الموازنة عام 2014، لم تتمكن من وضع أي ميزانية منذ ذلك التاريخ حتى عام 2019، لكننا الآن لدينا ميزانية جاهزة وننتظر تشكيل الحكومة الجديدة لإقرارها".

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ويتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتقديم تنازلات للكرد، تمثلت بإعادة رفع حصة الإقليم من الموازنة المالية العامة، ودفع رواتب موظفيه، دون الحصل على أي برميل من نفط الإقليم، بوجود وزير كردي على رأس وزارة المالية الاتحادية، كما تشير مصادر ومعلومات إلى وجود تفاهمات على إعادة نشر القوات الكردية في المناطق المتنازع عليها، والتي طردت منها عقب عمليات فرض الأمن.

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