2019/05/27 | 22:35

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ظريف: السلوك العملي وليس التصريحات هو ما سيثبت نية ترمب الحقيقية

قال وزير الخارجية الايرناي محمد جواد ظريف ان السلوك العملي وليس

التصريحات هو ما سيثبت نية ترمب الحقيقية.

واضاف ظريف : أثبتنا عمليا عدم سعينا لامتلاك سلاح نووي وللإمام

القائد فتوى صريحة تحرم امتلاكه.

وبين ظريف: الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه السعودية والامارات

وإسرائيل يؤجج التوتر في المنطقة ويضر بالشعب الإيراني.

يتبع..

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