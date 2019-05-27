الازمة بين ايران وأمريكا في نقاط

2019/05/27 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الهاشمي

• الواقع الأمريكي لا يساعد على حرب مباشرة مع ايران، ولأسباب عديدة في مقدمتها ان أمريكا فقدت اغلب اصدقائها في اوربا وامريكا اللاتينية ،

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