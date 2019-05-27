2019/05/27 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

27/05/2019 22:35:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/ بغداد/م.ا

اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل امرا وزارياً بانهاء مهام رئيس جامعة المثنى {حسن عودة الغانمي}.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزير التعليم، حصلت( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )على نسخة منها انه" يوجه بانهاء تكليف {ا.د حسن عوده الغانمي} من مهام منصب رئيس جامعة المثنى واعادته الى تدريسي في جامعة بابل كلية القانون".

‎واشار الى" تكليف {ا.د عامر علي حسين العطوي} التدريسي في جامعة وارث الانبياء الاهلية بمهام منصب رئيس جامعة المثنى بالوكالة ولمدة ثلاثة اشهر لحين اختيار رئيس جامعة جديد.

ت/م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ انهاء مهام رئيس جامعة المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ انهاء مهام رئيس جامعة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).