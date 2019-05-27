بالوثيقة.. مجلس ديالى يوجه استفساراً للداخلية بشأن المتقدمين للتعيين على ملاكها من المحافظة

2019/05/27 | 22:40

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بغداد اليوم- ديالى

وجه رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، الاثنين (27 أيار 2019)، استفساراً الى وزارة الداخلية العراقية، بشأن مصير المتقدمين للتعيين على ملاك الوزارة، من أهالي المحافظة، ممن استوفوا شروط التقديم.

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر بوزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، أن الوزارة ستباشر، يوم غد، بتوزيع الرواتب لموظفي الإقليم.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المبالغ المخصصة لرواتب موظفي إقليم كردس

بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاثنين، استمرار اغلاق معبر حدودي مع ايران شرق المحافظة منذ اسبوع، لافتا الى أن أكثر من ألف عائلة تضررت بفعل الغلق.

وقال عضو مجلس ناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) حيدر المندلاوي، في حديث لـ(بغدا

بغداد اليوم - بغداد

أكدت هيأة النزاهة، الاثنين (27 أيار 2019)، متابعتها التهديدات التي تعرضت لها وكالة (بغداد اليوم) بعد نشرها تقارير استقصائية فضحت المتورطين باكبر عملية تهريب اموال بتاريخ العراق وصلت قيمتها الى 1.8 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع

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