تدمير معسكرين لتنظيم داعش الإرهابي في الانبار

2019/05/27 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن تدمير معسكرين لتنظيم داعش واعتقال عدد من عناصر التنظيم والاستيلاء على اسلحتهم في المحافظة.وقال قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي في بيان صحفي، إن " تمكنت قطعات من الجيش وفوج المغاوير من تدمير معسكرات عائدة للتنظيم الإرهابي عدد 2 واعتقال عدد منهم".

وأضاف، انه "تم حرق عجله نوع بيك اب تويوتا والاستيلاء على أسلحتهم وتجهيزاتهم وحرق الكثير من المؤن التي كان يستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال كان يستخدمها عناصر التنظيم المجرم".

يذكر ان محافظة الانبار تشهد بين فترة وأخرى هجمات معادية وحالات خطف لأبناء المحافظة من قبل جماعات داعش الإرهابية، تعمل قيادة عمليات الانبار بتطهير المحافظة من خلايا داعش الإرهابية المتبقية", انتهى/ ف

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