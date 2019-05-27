الامانة العامة لمجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الفطر

2019/05/27 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ان عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الثلاثاء المقبل.وقال مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، إن "عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل ويستأنف الدوام في الدوائر الرسمية الاحد المقبل".

يذكر أن عيد الفطر هو أول أعياد المسلمين والذي يحتفلون في أول يوم من أيام شهر شوال، ويأتي بعد صيام شهر رمضان، حيث يكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر كامل ولذلك سمي بعيد الفطر.



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