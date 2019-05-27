ساجد جاويد المرشح التاسع في السباق على رئاسة الحكومة البريطانية

2019/05/27 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصبح وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، المرشح التاسع الذي يدخل السباق لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة واعدا بتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.وفي إشارة إلى الضربة التي تلقاها حزب المحافظين في انتخابات البرلمان الأوروبي قال جاويد إن الزعيم الجديد للحزب يجب أن يستعيد ثقة الناخبين.وأضاف على تويتر “كما

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