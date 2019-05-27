برلمان النمسا يسحب الثقة من المستشار سباستيان كورتز

2019/05/27 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس سحب البرلمان النمساوي الثقة من المستشار سباستيان كورتز اليوم الاثنين بعد عشرة أيام على فضيحة إيبيزا التي أطاحت بائتلافه الحكومي مع اليمين المتطرف.واعتبر هذا التصويت سابقة في تاريخ النمسا، وقد حصل بأصوات الاشتراكيين الديموقراطيين وحزب الحرية القومي الذي أجبر زعيمه على الاستقالة من منصبه كنائب للمستشار بسبب هذه الفضيحة.وأعلنت نائبة

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