2019/05/27 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت وسائل إعلام إيطالية اليوم الاثنين أن أنطونيو كونتي، المدرب السابق لتشلسي الإنكليزي ويوفنتوس، يقترب من خلافة لوتشيانو سباليتي في الإدارة الفنية لنادي إنتر ميلان رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم.وبحسب صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”، فالنادي توصل إلى “اتفاق شامل” مع الإيطالي كونتي (49 عاما)، فيما أشارت صحيفة “كورييري ديلو سبورت”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كونتي يقترب من خلافة سباليتي في إنتر ميلان وكالة خطوة برس.

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