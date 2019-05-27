النجيفي: عادل عبد المهدي يفاوض السياسيين لكي لا يذهب الاصلاح والاعمار الى المعارضة

2019/05/27 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في تحالف الاصلاح والاعمار اثيل النجيفي ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يزال يخوض مفاوضات سياسية لكي لا يذهب التحالف الى خيار المعارضة.

واكد النجيفي ان التوجه الى المعارضة لا يعتمد على القوى السياسية فقط، وانما ايضا يعتمد على تصرف الحكومة، وما الذي ستقدمه الحكومة لكيلا تذهب جهات سياسية الى المعارضة.

وبين انه قبل فترة تم طرح قضية الذهاب الى المعارضة مع تيار الحكمة واطراف اخرى من داخل تحالف الاصلاح والاعمار، لكن كان هناك رد من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بانه مستعد بان يلبي كل المطالب الاصلاحية من أجل كسب تلك القوى وعدم الذهاب الى المعارضة.

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