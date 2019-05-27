عبد المهدي يستقبل الكاردينال ساكو

2019/05/27 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس رفائيل ساكو .وذكر بيان صادر عن الكردينال ساكو ان رئيس الوزراء التقاه في مقر اقامته.وعبرّ عبد المهدي عن ارتياحه لجهود البطريرك ساكو الوطنية وشجاعته في طرح الامور.مشيرا الى جهوده الحثيثة في بناء دولة مؤسسات وعلى اسس سليمة.من […]

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