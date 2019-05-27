إجرام كركوك تعلن القبض على متهمين بابتزاز امرأة وبيع إحدى كليتيها في أربيل

2019/05/27 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أعلنت مديرية مكافحة إجرام كركوك، اليوم الاثنين، القبض على عصابة قامت بابتزاز وبيع احد كلى امرأة في احدى مستشفيات محافظة أربيل”.

وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إنه ” تم القبض على متهمين ومن خلال

التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بابتزاز أحدى المشتكيات وبيع احدى كليتيها في احدى مستشفيات

محافظة أربيل”

وتابع انه ” تم تصديق أقوالهم قضائياَ من قبل شعبة الاتجار بالبشر وتم توقيفهم وفق المادة ( 6) خامساَ بدلالة المادة (1) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر” .

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