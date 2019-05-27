الحلبوسي يبحث مع الربيعي وضع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

2019/05/27 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاثنين، مع وزير الاتصالات نعيم الربيعي وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت

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