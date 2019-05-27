2019/05/27 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن ما هي إلا واحدة من جرائم ومؤامرات ارتكبت في حق القضية الفلسطينية أحبطتها الإرادة الإيمانية للأمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/27 | 23:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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