2019/05/27 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ القوات المشتركة تتصدى لتعرض ارهابي على حقول علاس النفطية

واع/ بغداد/م.ا

تصدت القوات المشتركة، لتعرض ارهابي على حقول علاس النفطية في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من مدفعية الحشد الشعبي تصدت لمحاولة تعرض لعناصر إرهابية على حقول علاس النفطية ضمن محافظة صلاح الدين".

ت/م.م

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