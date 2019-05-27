احباط هجوم مسلح على حقول علاس النفطية في صلاح الدين

2019/05/27 | 23:11

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين (27 ايار 2019)، عن احباط هجوم على حقول علاس النفطية في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إن "قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من مدفعية الحشد الشعبي تتصدى لمحاولة تعرض لعناصر إرهابية على حقول علاس النفطية ضمن محافظة صلاح الدين".

وكان مصدر امني قد افاد، الاسبوع الماضي، بأن قوة امنية صدت تعرضا لعناصر داعش في حقل علاس النفطية.

بغداد اليوم- النجف

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، الاثنين (27 أيار 2019)، عن حيثيات قرار وزارة الداخلية الوارد لها رسميا، بشأن اعفاء قائد شرطة المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية جواد الغزالي في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، ان "الك

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاثنين (27 أيار 2019)، تنفيذ عملية نوعية في محافظة صلاح الدين لتحرير أحد المزارعين المختطفين لدى داعش.

وقال الموسوي في بيان صحفي ان "قوة من قيادة عمليات قاطع

بغداد اليوم- البصرة

حمل رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، الاثنين (27 أيار 2019)، امري القواطع في الاجهزة الامنية مسؤولية تفشي ظاهرة سرقة الدور السكنية في البصرة .

وقال الساعدي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "امري

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