2019/05/27 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صد تعرض ارهابي على حقول علاس النفطية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صد تعرض ارهابي على حقول علاس النفطية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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