2019/05/27 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت شركة “نيسان” عن سيارة ذاتية القيادة لا تحتاج ان يضع السائق يده حتى على المقود للتحكم بأداء المركبة عند اللزوم.ويشترط غالبا على منتجي السيارات من دون سائق بأن يضع السائق يديه على المقود ليستمر في السيطرة على الطريق.وأعلن اليابانيون عن ظهور جيل جديد لنظام ” ProPilot ” التابع لشركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيسان تريح السائقين حتى من المقود وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيسان تريح السائقين حتى من المقود) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيسان تريح السائقين حتى من المقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).