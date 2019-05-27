فيضان استثنائي في الباراغواي يتسبب بتشريد 70 ألف عائلة

2019/05/27 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يتواصل الفيضان الاستثنائي لنهر ريو باراغواي، الذي تسبب حتى الان بتشريد 70 الف عائلة في الباراغواي، ويهدد ببلوغ مستوى كارثي في العاصمة أسونسيون في غضون أسبوعين، كما حذرت خدمات الأرصاد الجوية.وفي أسونسيون، يرتفع النهر بوتيرة متوسطة تبلغ 4 الى 5 سنتيمترات يوميا.وقد يصل مستواه الأحد إلى 7،54 امتار، أي 46

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