2019/05/27 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان أهلنا| أجواء رمضان في حي الشماسية- بغداد| تقديم: أحمد الحاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IqJgM0GmFCk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان أهلنا| أجواء رمضان في حي الشماسية- بغداد| تقديم: أحمد الحاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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