حلقة من العبودية النفسية

2019/05/27 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان نجم نحن كجنس بشري او بالأحرى الجنس المستمد من الجنس الحيواني لكن بطريقة زا يمكننا القول أذكى من الحيوان ، نحن كالجنس البشري فعلنا الكثير والكثير من الأفعال ولا تزال بداخلنا صدى تلك الأفعال التي فعلناها بالرغم من ذكاءنا منها العبودية والتسامح والحروب والاستقلال والدمار والبناء والقتل والشفاء والسرق والحلال والحب والخيانة والتعاون […]

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