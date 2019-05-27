ما سبب مهاجمة العبادي المتكررة لقادة الحشد.. وما علاقة خسارته لولاية ثانية بهذا الأمر؟؟

2019/05/27 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

هاجم رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي جمعت ثروات على حساب المال العام في ظروف غامضة.

وتساءل العبادي، خلال مقابلة مع قناة العراقية، الجمعة، عن مصدر الأملاك والعقارات التي تمتلكها هذه القيادات محذراً من التضحية بالعراق لأجل إيران.

وفي وقت س...

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