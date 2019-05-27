2019/05/27 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس عاد فريق أستون فيلا الى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد ثلاثة أعوام من سقوطه الى الدرجة الأولى (الثانية فعليا)، بفوزه على دربي كاونتي 2-1 في المباراة النهائية للملحق التي أقيمت على ملعب ويمبلي الإثنين.واحتفل فيلا بفوزه بـ “أغلى مباراة”، اذ أن مشاركته في دوري الأضواء ستدر عليه عائدات مالية تراوح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أستون فيلا يعود الى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 3 أعوام من سقوطه للدرجة الأولى وكالة خطوة برس.

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