تميم يطلب من الخنجر التوسط له عند البرزاني ليعتذر عن إساءاته

2019/05/27 | 23:42

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر نيابي، أن عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك محمد تميم طلب من زعيم حزب المشروع العربي خميس الخنجر أن يتوسط له عند رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البرزاني ليقدم له اعتذاراً رسمياً عما بدر منه من إساءة تجاه عائلة البرزاني .وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن النائب تميم قرر أن يتراجع عن التصريحات التي كان قد وجه فيها انتقادات لاذعة للبرازاني وللحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أن اكتشف وجود صفقة لتشكيل حكومة كركوك المحلية خشية أن يقف الكرد ضد حصول الموالين له على أي منصب في حكومة المحافظة فسارع للطلب من الخنجر للتوسط له لدى البرزاني.

وذكر المصدر النيابي أن تميم يطمح للحصول على منصب نائب المحافظ لأحد أقاربه و أن تميم كان يصر على أن يقدم نفسه مدافعاً عن المكون العربي طوال السنوات الماضية، لكنه يشعر بإن الجمهور العربي فقد الثقة به وأن عدم حصوله على منصب رفيع في حكومة المحافظة سيؤدي لخسارة المرشحين الموالين له في انتخابات مجالس المحافظات القادمة.يذكر أن النائب تميم كان قد وجه انتقادات لاذعة لعائلة البرزاني ولحكومة الإقليم متهماً إياهم بالتآمر على محافظة كركوك.

بغداد اليوم-بابل

كشفت النائبة عن تحالف سائرون نورس كامل الكريطي، الإثنين، 20 أيار، 2019، عن وجود ضغوطات من بعض اعضاء مجلس محافظة بابل لمنع تنفيذ إقالة مدير صحة بابل نورس الكسبي.

وقالت الكريطي في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "اقالة م

بغداد اليوم-الديوانية

كشف مصدر في هيأة النزاهة، الإثنين، 13 أيار، 2019، القبض على 6 موظفين بتهم التزوير والفساد، في محافظة الديوانية.

وذكر المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "فريقا من مكتب تحقيقات هيأة النزاهة في محافظة الديوانية ا

بغداد اليوم-نينوى

صوت مجلس محافظة نينوى، الإثنين، 13 أيار، 2019، على انتخاب منصور المرعيد محافظاً جديداً لنينوى بعد عقده جلسة قاطعها 12 من اعضاءه.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المجلس صوت على انتخاب منصور المرعيد محافظاً جديداً لنينوى بعد حصوله

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