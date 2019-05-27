احباط تهريب (٤٠) سيارة مخالفة في ميناء ام قصر الشمالي

2019/05/27 | 23:52

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(المستقلة)..أعلنت السلطة الكمركية في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة،اليوم الأثنين، عن احباط تهريب (٤٠) سيارة دون الموديل ممنوع أستيرادها كانت مخبأة في (١٠) حاويات حجم ٤٠ قدم ومخفية خلف صناديق ملابس وكلنكس .

واكدت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها أن السيارات المضبوطة ممنوع أستيرادها كونها دون الموديل المسموح استيراد وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.

على صعيد منفصل أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار، اليوم الأثنين، عن أعادة أصدار (١٢) سيارة متضررة ممنوع أستيرادها .

وقالت الهيئة العامة للكمارك” في بيان لها أن إعادة الأصدار ،جاءت كون السيارات المتضررة ممنوع أستيرادها وفقأ لقرار سابق صادر لجنة الشؤون الإقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .



وإن إجراءات الأعادة تمت وفقا” للقوانين والتعليمات النافذة.

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.

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