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مقتل 17 شخصاً في غارات للطيران السوري على مناطق بمحافظة إدلب


مقتل 17 شخصاً في غارات للطيران السوري على مناطق بمحافظة إدلب
2019/05/27 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بينهم خمسة أطفال

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