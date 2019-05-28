2019/05/28 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e5yS8kRgnHQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدعم وتمويل اميركي ... داعش تحيد خلاياها النائمة في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بدعم وتمويل اميركي ... داعش تحيد خلاياها النائمة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).