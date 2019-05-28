وزير التخطيط يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث سبل دعم وتطوير القطاع الخاص

2019/05/28 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية القطاع الخاص، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسع

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