2019/05/28 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة تسجيل العراق بالمركز التاسع بين دول العالم الإسلامي في اعداد المعتمرين المؤدين لمناسك العمرة لهذا الموسم 1440 هـ .وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح اطلعت عليه وكالة صدى ,ان” عدد المعتمرين العراقيين الذين أدوا مناسك العمرة لغاية 20 رمضان بلغ نحو 270 الف معتمر”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج والعمرة تعلن حصول العراق على المركز التاسع بين دول العالم الإسلامي باداء مناسك العمرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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