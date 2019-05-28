8 مطلوبين في قبضة قوات أمن الديوانية

2019/05/28 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، بأن قوة امنية اعتقلت ثمانية مطلوبين في الديوانية.وقال المصدر في حديث صحفي تابعته

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