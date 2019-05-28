الكعبي يبشر باقتراب العراق من موازنة الخطط والبرامج

2019/05/28 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي اليوم الاثنين، عن اقتراب العراق من التحول لموازنة الخطط والبرامج. وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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