الحلبوسي يبحث مع امين عام مجلس الوزراء نقل الصلاحيات الى المحافظات

2019/05/28 | 00:13

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بغداد اليوم

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (27 ايار 2019)، مع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، نقل الصلاحيات الى المحافظات.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الاخير "استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء، وبحضور النائب الأول حسن الكعبي، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق بين مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وما يُرسل إليها من المجلس".

وأضاف، البيان، أن "اللقاء بحث ملف فك ارتباط عددٍ من الدوائر الخدمية من الوزارات الاتحادية إلى الحكومة المحلية، وضرورة الإسراع بنقل الصلاحيات لدوائر الصحة والتربية وغيرها؛ وذلك للنهوض بواقع المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشار الى أن "اللقاء تطرق إلى التنسيق بين اللجان المشكَّلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع اللجان الدائمة في مجلس النواب؛ لمتابعة القضايا التي تهمُّ المواطنين في جميع المحافظات والمناطق المحررة، وأبرزها ملف التعويضات".

ولفت البيان الى أن "اللقاء يأتي ضمن سلسلةٍ من اللقاءات مع السلطة التنفيذية لمتابعة الملفات العامة التي تهمُّ المواطنين وتذليل المعوقات التي تقف أمام تنفيذها، وأشاد سيادته بدور الأمين العام لمجلس الوزراء في المتابعة والاستجابة السريعة لعددٍ من القضايا".

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