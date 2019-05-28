بالصور:منطقة حيوية في كربلاء تستغيث من وباء وأمراض

2019/05/28 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكى أهالي منطقة حي النقيب، من تفشي رائحة كريهة ونفايات في نهر قرب سكناهم مع وجود عوائل واطفال لمنطقة حي النقيب.وطالب أهالي المنطقة المذكورة الجهات المختصة، بلدية كربلاء ومديرية ماء ومجاري كربلاء بالتدخل الفوري لإيجاد حل لهذة النفايات التي باتت كالوباء.

وطالب الحاج عبد الزهرة حسين احد سكنة حي النقيب، مجلس المحافظة ومدير بلدية المحافظة ايجاد حل لهذة المياة والنفاياة المتراكمة، علما بأنها مياه صرف صحي متراكمة ولون المياة أسود داكن.

علما تشهد محافظة كربلاء انقطاع ملحوظ للتيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك وارتفاع في درجات الحرارة المستمرة،وإهمال واضح من قبل المسؤولين، ويتحمل المسؤولية بعض المواطنين من سكنة منطقة حي النقيب لان رمي النفايات في النهر يتسبب بغلق منافذ المياة الجارية مما يؤدي إلى كارثة بيئية.

وفي السياق ذاته لمراسل وكالة نون الخبرية، عبر أهالي منطقة حي النقيب شكرهم وامتنانهم لوكالة نون الخبريه على إيصال معانات أهالي المنطقة للمسؤولين عسى أن تكون هنالك أذان صاغية.

قيس محمد النجار

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