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ترامب يتراجع: أمام إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة في ظل القيادة الحالية ولا نسعى لتغيير النظام


ترامب يتراجع: أمام إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة في ظل القيادة الحالية ولا نسعى لتغيير النظام
2019/05/28 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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