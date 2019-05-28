جهل وضحالة فايق الشيخ علي أوقعته في عثرات متكررة بالإساءة لأمير المؤمنين (ع).. نائب يرد على تصريحات الشيخ علي

2019/05/28 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

استتنكر النائب عمار طعمة في بيان صدر عن مكتبه التصريحات التي ادلى بها زميله النائب فائق الشيخ علي في احدى القنوات الفضائية معتبراً ان جهل وضحالة تفكير الشيخ علي اوقعته في عثرات متكررة بالاساءة لأمير المؤمنين الامام علي عليه السلام.

وفي ما يلي نص البيان الذي صدر عن مكتب النائب عمار...

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