صدور المجموعة الشعرية

2019/05/28 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن

صدرت عن دار أقلام للنشر في مقاطعة ويلز في المملكة المتحدة المجموعة الشعرية الجديدة "هذيان الذاكرة ٢" للطبيب والشاعر العراقي سلام موسى.



جاءت المجموعة الشعرية على ما يزيد عن ال ٢٦٠ صفحة من الحجم المتوسط وهي تلي مجموعة شعرية أخرى سابقة للشاعر موسى.



أتحاد الأطباء العراقيين في المملكة المتحدة وأوروبا سيقيم أمسية للجرّاح الشاعر سلام موسى يتناول فيها أصداراته الأبداعية ومسيرته في الطب والأدب....الطبيب والشاعر سلام موسى من مواليد ١٩٦٢ بابل - العراق.غادر العراق عام ١٩٩٧.عمل جراح استشاري متخصص في جراحة سرطان الثدي.بدأ الكتابة منذ زمن طويل لكنه لم يجمع ما كتب فصارت تلك الكتابات في مهب الريح.

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