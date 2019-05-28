الحلبوسي يبحث مع الغزي ملف فك ارتباط عددٍ من الدوائر الخدمية من الوزارات إلى الحكومات المحلية

2019/05/28 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي

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