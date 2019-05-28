مقرب من الصدر يلمح الى ان الاخير سيلغي تغريداته لقلة التفاعل

2019/05/28 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ لمح مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى ان الاخير سيلغي تغريداته لقلة التفاعل.وذكر صالح محمد العراقي ان “التفاعل مع تغريدات الصدر قليلة او تكاد ان تكون معدومة هل لان تلك الذنوب موجودة فينا، فأجابه العراقي ان هذا ما قال لنا قبل يومين ايضا وكاد ان يلغيها”.

واعتاد الصدرعلى النشر بشكل يومي سلسة ذنوب.

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