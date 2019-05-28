ترامب يتجه لمنح العراق استثناء للتعامل مع ايران

2019/05/28 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ يتجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب نحو منح العراق استثناء للتعامل مع ايران.وذكر المحلل السياسي باسل حسين ان “ادارة ترامب⁩ تتجه نحو منح العراق استثناء ثالثا مدته مدته 90 يوما آخر لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران”.

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