مديرية الجنسية توضح سببت تأخر تسليم جوازات البصرة

2019/05/28 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت المديرية العامة للجنسية والجوازات في العراق، الاثنين، إن حصة البصرة 12 ألف جواز من مجموع الجوازات التي سلمتها إلى مكاتبها في المحافظات، من أصل 200 ألف جواز.

وقال مدير المديرية اللواء هيثم الغرباوي في تصريح جديد، إن "محافظة البصرة حصتها 12 ألف فقط جواز، مجدداً تأكيده على أن مشكلة تأخير تسليم الجوازات ستحل خلال الأيام القليلة المقبلة".وفي وقت سابق اليوم، أكد الغرباوي تسليم المكاتب التابعة لمديرية الجوازات والسفر في البصرة مجموعة من الجوازت، لحل مشكلة تأخير تسليم الجوازات الى المواطنين.يذكر بأن مدير المديرية اللواء هيثم الغرباوي قد ارجع في الثالث من آيار العام الحالي تأخير عملية تسليم الجوازات والبطاقات الوطنية للمواطنين لاسيما في البصرة الى وجود معرقلات تصاحب معمل الانتاج لهذه الوثائق والمستمسكات في العاصمة بغداد بعد ان كان يتم استيرادها من الخارج.انتهى

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